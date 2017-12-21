Учитель написала «не готов» на лбу ребенка-инвалида. Инцидентом занялся СКР

Следственный комитет начал проверку после инцидента в ярославской частной школе, где учительница написала на лбу 14-летнего ученика с инвалидностью: «Не готов», сообщает региональное управление СК РФ. При этом одноклассники удерживали его, чтобы мальчик не вырвался.

Инцидент произошел в октябре на уроке русского языка. В том же месяце подросток, инвалид с детства, ушел из этой школы, где учился с сентября 2015 года.

По данным областной прокуратура, которая провела собственную проверку, свои действия преподаватель мотивировала тем, что мальчик, по ее утверждению, в течение длительного времени не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе, периодически срывал учебные занятия.

По итогам прокурорской проверки в отношении директора школы возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся»). Решение по нему еще не вынесено. Кроме того, прокурор района подал в суд иск к педагогу и к школе о взыскании в пользу ученика компенсации причиненного ему морального вреда.

Проверку проводит и Следственное управление СКР по Ярославской области, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщал «Новый День», в конце сентября текущего года учительница младших классов одной из школ Петербурга написала на лбу второклассника слово «дурак». Со слов матери пострадавшего ученика, мальчики на перемене рисовали на руках фломастерами «татуировки», что не понравилось преподавателю. В результате педагога уволили. Кроме того, суд наложил на учительницу штраф в размере 1 тыс. рублей, признав ее виновной в оскорблении мальчика (ст. 5.61 КоАП РФ).

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 21.12.17

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