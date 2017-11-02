В Смоленске учитель заклеила рот ребенку за болтливость

В Смоленске учитель школы №33 во время урока заклеила ребенку рот скотчем. Младшеклассник просидел с заклеенным ртом полчаса. Такому наказанию мальчик подвергся за беседу со своим одноклассником. Кроме того, родители пожаловались, что учитель начальных классов применяет к их детям физические наказания и называет их идиотами и дебилами, сообщают местное издание readovka.ru.

В мэрии города методы педагога осудили, отметив, что инцидент действительно произошел в стенах учебного заведения. «Подобное отношение педагогов к ученикам в школах Смоленска недопустимо», – заявил градоначальник Владимир Соваренко. По его словам, «этот вопиющий случай должен быть проанализирован, а виновные – обязательно понести наказание».

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будут опрошены родители и ученики, обучающиеся в классе», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге учитель одной из школ написала одному из учеников на лбу слово «дурак» после того, как дети на перемене дети разрисовали свои руки фломастером. Педагог заплатит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

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