Стало известно имя победителя «Учителя года России – 2017»

Преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга стал победителем ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России».

Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце. Победителя объявили министр образования Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Илья Демаков получил в виде награды Большого хрустального пеликана, сообщается на сайте конкурса.

«Я убежден, что мы с вами можем абсолютно все благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя… Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы», – отметил в благодарственной речи победитель.

Илья Демаков начал преподавательскую деятельность в 2009 году. Его ученики занимали призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников по праву и обществознанию. Кроме того, он тренирует российскую команду на Форуме молодежи северных стран.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.17

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