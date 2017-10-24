Полтавченко объявил войну шаверме

«Петербург – читающий город», он «должен таким и остаться», поэтому «торговым павильонам с шавермой не место рядом со станциями метро». Такое заявление сделал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете».

Глава культурной столицы также объявил, что принципиальное решение по данному вопросу принято. Он также рассказал, что соответствующее поручение было озвучено на заседании правительства города.

«Я поставил задачу сохранить в стометровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», – пояснил губернатор.

Отметим, в Москве и Петербурге по-разному называют кусочки поджаренного мяса с овощами и соусами, завернутые в тонкий лаваш. Так, москвичи называют это блюдо «шаурма», в то время как жители Северной столицы – шаверма. Однако в борьбе с киосками и павильонами, расположенными вблизи метро, где можно было бы приобрести что-либо съестное, градоначальники двух крупнейших городов России оказались солидарны – им там не место.

Как отмечают наблюдатели, осталось непонятно, как на «читающий город» влияют киоски с шавермой, которая славится своими гастрономическими достоинствами и весьма демократичной ценой далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.10.17

Имитация конкуренции: Кремль повторяет ошибки советского прошлого. / Зюганов успокоил почитателей Ленина: Путин не даст похоронить тело вождя. / Кремль и Вашингтон превращают выборы президента РФ в безобразную «мартышку». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов о предстоящей избирательной кампании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»