Не оправдал доверия: Медведев уволил любящего шикануть за госсчет директора дамбы Петербурга

Глава правительства России Дмитрий Медведев уволит генерального директора госпредприятия «Дирекция комплекса защитных сооружения города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» Владимира Щекачихина с формулировкой «утрата доверия». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В ведении этого предприятия находятся система дамб и гидротехнических сооружений, расположенных в Финском заливе, которые защищают Северную столицу от наводнения. Защитные объекты, по которым проходит автодорога, соединяют северную и южную часть залива через Кронштандт.

Напомним, Щекачихин возглавил КЗС в 2006 году, при нем дамбу достроили. Ранее СМИ сообщали, что проверка, проведенная прокуратурой совместно со Счетной палатой, выявила масштабные нарушения. Отмечалось, что Щекачихин выписывал себе и помощникам многомиллионные премии и надбавки, за счет бюджетных средств летал в дорогостоящие командировки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.17

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