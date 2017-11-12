В Финляндии у гражданки России отобрали дочь

Социальные службы Финляндии изъяли 12-летнюю дочь из семьи финна и россиянки. Об этом сообщил правозащитник Йохан Бекман. Женщина обратилась за помощью к российским властям.

По словам правозащитника, девочку забрали из школы в городе Рякюля в конце сентября без ведома ее родителей и передали в приемную семью. Поводом послужил тот факт, что мать якобы шлепнула ребенка футболкой, передает РИА «Новости».

Йохан Бекман уточнил, что в семье воспитывается еще одна девочка 9 лет. До этого момента семья считалась благополучной, конфликтов зафиксировано не было.

Женщина попросила российские власти помочь ей вернуть дочь.

Стоит отметить, что финские органы опеки регулярно отбирают детей у россиян. Как правило, причиной изъятия детей из семьи становится подозрение в насилии над несовершеннолетними.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 10.11.17

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