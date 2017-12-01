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Пятница, 1 декабря 2017, 13:17 мск

Северо-Запад

Юную петербурженку нашли мертвой в авто возлюбленного в Стамбуле Дипломаты проверят обстоятельства гибели россиянки

Юную петербурженку нашли мертвой в авто возлюбленного в Стамбуле / Дипломаты проверят обстоятельства гибели россиянки

Родители погибшей в Турции 19-летней Татьяны из Санкт-Петербурга обратились к российским дипломатам с просьбой о помощи. Близкие считают, что смерть девушки была насильственной.

Студентка медицинского колледжа Петербурга уехала в Турцию около года назад. Девушка взяла академический отпуск, по некоторым данным, она работала в стамбульском казино. Татьяна регулярно созванивалась с родственниками, она сообщила, что состоит в отношениях с местным бизнесменом Ибрагимом, пишет Лайф.

18 ноября девушка сказала семье, что поедет с возлюбленным в горы, после этого она перестала выходить на связь. Тело студентки обнаружили в автомобиле в Стамбуле. При осмотре трупа турецкие медики нашли следы ударов и разорванные сухожилия пальцев ног девушки. Полиция Турции проводит расследование по этому делу.

Адвокат бизнесмена уверяет, что произошел несчастный случай. Однако родственники погибшей петербурженки считают, что ее могли отравить. Они написали письмо на имя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой взять под контроль ход расследования обстоятельств смерти Татьяны.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле ожидает результатов медицинской экспертизы турецкой стороны. Детали расследования в дипмиссии комментировать отказались. Диппредставительство оказало всю необходимую помощь для отправки тела девушки на родину.

Тем временем, знакомый Татьяны заявил, что она оказывала в Турции услуги интимного характера, пишет РЕН ТВ. Мужчина утверждает, что девушка связывалась с ним в интернете и предлагала провести с ней ночь за 500 долларов.

Стамбул, Зоя Осколкова

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