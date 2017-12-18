Восьмиклассницу изнасиловали и ограбили в школьном туалете в Ленобласти

В Ломоносове Ленинградской области ученицу 8 класса изнасиловали в мужском туалете в одной из школ города и ограбили, забрав у нее все карманные деньги.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 декабря. По словам 14-летней потерпевшей, двое неизвестных парней силой затащили ее в мужской туалет, где, угрожая убийством, надругались над ней, после чего отобрали у жертвы 540 рублей. Подросток рассказала матери о произошедшем на следующий день, сообщает «Фонтанка». Женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту насилия и ограбления. Каким образом в здание учебного заведения попали двое посторонних молодых людей, не уточняется.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе жертвой педофила стала воспитанница детского сада в городе Ачинске Красноярского края. Работающий в детской учреждении сантехник изнасиловал шестилетнюю девочку в туалете детсада. При этом он снимал сцену насилия на мобильный телефон. Ребенок рассказал матери о надругательстве спустя почти неделю, после чего насильника задержали.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.12.17

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