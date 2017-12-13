Ребенка изнасиловали в туалете детсада под Красноярском

В Красноярском крае задержали сантехника детсада, изнасиловавшего воспитанницу в туалете детского учреждения. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), сообщает краевое управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, вопиющий случай произошел в детсаду №2 города Ачинска 6 декабря. Пятидесятилетний рабочий чинил кран в туалете одной из групп детского сада, когда в санузел зашла шестилетняя девочка. Педофил изнасиловал ребенка. Злоумышленник при этом снимал происходящее на камеру телефона.

Спустя 6 дней девочка рассказала о произошедшем матери. Женщина сообщила о совершенном в отношении ее дочери надругательстве в региональный СК РФ, после чего насильника задержали. Мужчина полностью признал свою вину.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 13.12.17

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