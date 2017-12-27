Педофила-тинейджера поймали в детсаду Петербурга: его жертвами стали несколько малышей

В Санкт-Петербурга накануне задержан 16-летний подросток по подозрению в сексуальных домогательствах к воспитанниками детского сада в Московском районе. Задержанный является сыном одной из сотрудниц воспитательного учреждения и поэтому мог без каких-либо препятствий приходить в детсад.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), передает «Фонтанка». Подозреваемый задержан на двое суток.

Подросток орудовал в детсаду проспекте Космонавтов. Отмечается, что тинейджер совершил несколько эпизодов преступления. По версии следователей, в декабре текущего го года подозреваемый сексуально домогался до воспитанников детского сада на проспекте Космонавтов, а также демонстрировал им непристойные картинки на своем мобильнике. По сведениям издания, малыши пожаловались на юного педофила врачу детского сада, а медик сообщил о произошедшем директору детсаду.

Как сообщал «Новый День», ранее в декабре жертвой педофила стала воспитанница детского сада в городе Ачинске Красноярского края. Работающий в детском учреждении сантехник изнасиловал шестилетнюю девочку в туалете детсада. При этом он снимал сцену насилия на мобильный телефон. Ребенок рассказал матери о надругательстве спустя почти неделю, после чего насильника задержали.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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