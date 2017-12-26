Власти всерьез взялись за черных копателей: штраф за добычу янтаря и нефрита вырос в 100 раз

В России значительно возросло наказание за самовольную добычу полудрагоценных камней. Черным копателям грозят огромные штрафы, что делает нелегальную добычу янтаря или нефрита экономически невыгодной. В свою очередь калининградские власти настаивают на том, что не стоит ограничиваться только репрессивными мерами, необходимо поддерживать тех, кто работает законно.

Федеральным законом ст. 7.5 КоАП изложена в новой редакции, предусматривающей административную ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, перечень которых устанавливается правительством РФ, либо за их сбыт в натуральном или переработанном виде, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. При этом значительно усиливается санкция указанной статьи, сообщает пресс-служба Кремля.

Для рядовых граждан штраф устанавливается в размере от 200 до 500 тысяч рублей вместо прежних 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц он вырос с 30-50 тысяч до 500-800 тысяч рублей. Ранее установленный в пределах одного миллиона рублей штраф для юридических лиц в измененной редакции статьи КоАП определен в размере от 10 до 60 млн рублей.

Кроме того, как уточняют в правительство Калининградской области, которая выступила инициатором ужесточения законодательства, расширен и перечень нарушений, попадающих под наказание. Теперь административным правонарушением считается не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого камня, а также его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде.

«Прежние штрафы были во много раз ниже стоимости незаконно добытого янтаря. Пять тысяч рублей – это копейки для нелегальных копателей, которые за смену добывают его на десятки тысяч рублей. Установление более ощутимого взыскания должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной», – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Впрочем, по его словам, кроме борьбы с черными копателями необходимо сосредоточится на комплексном подходе к делу, а именно, разработать меры поддержки легального бизнеса по добыче и переработке янтаря, а также обеспечения доступа предпринимателей к сырью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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