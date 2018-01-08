Угроза наводнения миновала: затворы дамбы в Петербурге открыты

В Санкт-Петербурге отменили угрозу подъема воды в Неве. Все затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открыты, сообщает дирекция КЗС.

«Погода в Санкт-Петербурге нормализовалось. Все ранее задействованные затворы комплекса защитных сооружений приведены в штатное положение 08.01.2018 в 7:30 мск»,– говорится в сообщении предприятия.

Как сообщал «Новый День», затворы дамбы были закрыты накануне в связи с предупреждением МЧС о возможном подъеме уровня воды до опасных значений.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.01.18

Санкт-Петербургу угрожает наводнение: закрыты затворы дамбы. / «Тотальная несвобода»: глава РПЦ предупредил об опасности отказа от наличных денег. / С Рождеством! Россия отмечает великий христианский праздник. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»