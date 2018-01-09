В Ленобласти сотни солдат попали в больницы с вирусными инфекциями

Из военных частей Ленинградской области за минувшие праздники были госпитализированы сотни солдат. Командование не спешит объявлять об эпидемии, а тем временем в больницах уже не хватает мест для прибывающих военнослужащих.

В последние две недели декабря в 442-й окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева доставлены 293 бойца, пишет 47news.ru со ссылкой на источники в штабе ЗВО. В первых числах января госпитализированы еще 70 военнослужащих. В основном в больницу попадают солдаты с диагнозами ОРЗ, ангина и пневмония. Всего с конца ноября были госпитализированы 996 человек.

По данным издания, в военном медицинском учреждении мест для инфекционных больных уже нет, для них выделяют койки в кожном отделении. Прибывающих призывников также отправляют в госпиталь в Кронштадте.

Родители солдат предполагают, что в казармах свирепствует вирусная пневмония. «С 28 числа у многих солдат температура доходила до 39 градусов. Врача в части нет, только фельдшер. Меры не принимаются до последнего. Людей отвозят в больницу только тогда, когда состояние становится критическим. Например, у одного из солдат случился судорожный припадок», – сообщила мать одного из госпитализированных.

Командование не объявляет об эпидемии. По словам одного из призывников, в казарме многие кашляют, однако в больницу солдат отвозят только тогда, когда у них поднимается высокая температура. При этом санитарных машин не хватает, а «скорую» не вызывают из-за того, чтобы не придавать огласке масштабы распространения инфекций.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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