Западный военный округ опроверг массовое заболевание военнослужащих

Информация о тяжелой эпидемиологической ситуации в воинских частях Западного военного округа (ЗВО) «не соответствует действительности». Как заверила пресс-служба ЗВО, общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений, поэтому «ни о каком массовом заболевании не может быть и речи».

По данным пресс-служба округа, с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года не установлено ни одного случая пневмонии среди военнослужащих.

«Командованием ЗВО постоянно проводится комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения заболеваемости. Проводимый круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки показал, что спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – уверяют в ЗВО.

В пресс-службе округа также подчеркнули, что военные медики проводят ежедневные осмотры, а при первых симптомах – незамедлительно госпитализируют военнослужащих для «дальнейшего углубленного медицинского обследования высококвалифицированными специалистами».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что из военных частей Ленинградской области за минувшие праздники были госпитализированы сотни солдат, и в больницах якобы уже не хватает мест для прибывающих пациентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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