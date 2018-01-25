После долгой болезни умерла «Золушка» отечественной эстрады Людмила Сенчина

Народная артистка России, певица и актриса Людмила Сенчина скончалась сегодня в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Информацию о кончине известной советской и российской исполнительницы подтвердил ее муж и продюсер Владимир Андреев.

По его словам, певица умерла в 8:30 в больнице после продолжительной болезни. Андреев сообщил, что его супруга болела полтора года, передает «Интерфакс».

Людмила Сенчина получила всесоюзную славу после исполнения песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Она также известна по романсу «Целую ночь соловей нам насвистывал». В числе других композиций, сделавших ее знаменитой, – «Добрая сказка» и «Полынь».

Певица родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявское Николаевской области Украины. Однако, по признанию самой артистки, при регистрации отец указал в документах дату рождения 13 января 1948 года. В 16 лет Сечина поступила в музыкальное училище при Лениградской консерватории, после окончания которого выступала в ленинградском Театре музыкальной комедии. В 1975 году она ушла из театра, став солисткой эстрадного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, в котором проработала более десяти лет.

В начале 1970-х годов Сенчина работала соведущей на телевидении в популярной музыкальной программе «Артлото». Певица неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». С 1980-х годов Сенчина вела новогодние огоньки и концерты.

Певица также снималась в кино. Она сыграла в фильмах «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик», «Волшебная сила» и «Голубые города».

В Санкт-Петербурге Сенчина проводила ежегодные концерты «Рождество в Северной Столице», которые пользовались большой популярностью у петербуржцев.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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