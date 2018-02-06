Страшная авария с участием автобуса в Ленобласти унесла жизни 9 человек

Число погибших в лобовом столкновении микроавтобуса и фуры в Ленинградской области выросло до 9 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Несовместимые с жизнью травмы получили 8 восемь пассажиров и водитель микроавтобуса «Форд», которые направлялись в Санкт-Петербург из Вологды. Водитель грузовика «Ивеко» госпитализирован.

По данным МЧС, авария произошла в 06:43 на 443 км трассы Вологда – Новая Ладога в Тихвинском районе. Микроавтобус по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Среди жертв ДТП четверо жителей Вологодской области – 56-летняя женщина и трое мужчин от 19 до 26 лет, а также 26-летний житель Тихвина, уточняет ТАСС. Личности остальных погибших устанавливаются.

Сейчас на месте страшной аварии работают следователи регионального полицейского главка. Обстоятельства аварии выясняются.

Дорожники уже заявили, что участок дороги, где произошло ДТП, был обработан противогололедными материалами, но во время аварии шел снег.

Разбившийся микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Вологды, занимавшемуся в том числе межрегиональными транспортными перевозками. Всего в парке у коммерсанта 10 машин. Разбившийся автобус был 2008 года выпуска, сообщает 47news.ru. Предприниматель уверяет, что работает легально около десяти лет. Правоохранители заявили, что тщательно проверят данную информацию.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.02.18

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