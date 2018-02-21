ФСБ вскрыла хищение 45 млн бюджетных рублей в театре Льва Додина

ФСБ сообщила о выявлении хищения не менее 45 миллионов бюджетных рублей, выделенных на проектирование новой сцены Академического Малого Драматического театра в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, аферу организовала «группа лиц». По факту хищения денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Задержаны несколько подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время представители ФСБ проводят дополнительные оперативно-следственные действия по сбору дополнительных доказательств.

Строительство нового здания театра с двумя сценами, согласно госконтракту, должно быть завершено во второй половине будущего года. На все работы выделено более 2 млрд рублей. Первый спектакль на новой сцене покажут уже в 2019 году.

Академический Малый драматический театр – Театр Европы основан в 1944 году в Ленинграде. С 2002 года художественным руководителем и директором театра является народный артист России и лауреат нескольких государственных премий Лев Додин.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.18

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