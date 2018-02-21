В Минкульте заявили о непричастности сотрудников Малого драмтеатра к многомиллионным хищениям

Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что расследование хищения 45 миллионов бюджетных рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге началось по инициативе Министерства культуры, однако у правоохранителей нет претензий к руководству театра.

«Речь идет о недобросовестных подрядчиках. И, слава богу, что там не задействован театр», – заявил Мединский на Совете по театральному искусству, чьи слова приводит «Интерфакс». «Я очень доволен, что два года нашей борьбы с подрядчиками этого строительства увенчались сегодня принятием жестких, радикальных мер, – отметил министр, подчеркнув, что «ответственность вся будет лежать полностью на подрядчике». «Жульничали. Жулики», – добавил он.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о хищении не менее 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, при проектировании новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», задержано несколько подозреваемых, их имена не раскрываются.

По данным РИА «Новости», проектирование сцены – это третий этап контракта между ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и НАО «Театрально-декорационные мастерские», заключенного в 2013 году. Его стоимость – 146 млн рублей, средства выделялись по федеральной целевой программе «Культура России».

По версии следствия, деньги, направленные на проектирование сцены, были потрачены на другие цели, а работы так и выполнили. Источник агентства сообщил, что 45,5 млн рублей похитили лица, «действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм «Стройсоюз СВ» и «М-Проект». На эти деньги они приобрели люксовый автомобиль Mercedes-Benz Maybach, оформили в лизинг Porsche и Lexus, а также купили недвижимость.

Отмечается, что строительно-монтажные работы на объекте сейчас приостановлены. ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» было вынуждено провести второй конкурс на разработку документации по проектирование сцены. Его оценили в 38 млн рублей, работы снова оплачивал Минкульт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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