В Ленобласти проголосовали ракета «Сармат» и рыцари

В Ленинградской области состоялось сразу несколько «костюмированных» голосований. В деревне Горбунки молодой человек пришел на избирательный участок в костюме ракеты «Сармат», а в Калининском районе Санкт-Петербурга сразу несколько мужчин явились на выборы, одетые как рыцари.

По словам сотрудников ДК «Горбунки», куда явился человек-ракета, мужчина вел себя спокойно, предъявил паспорт, взял бюллетень, проголосовал и закинул документ в урну, пишут 47news. Затем он фотографировался со всеми желающими. Позже вахтерша ДК «Горбунки» сообщила, что молодой человек является их работником. Однако это была его личная инициатива, а не спланированная акция.

В Калининском районе Петербурга на УИК №517 явились несколько молодых людей, одетых как рыцари. Об этом сообщил штаб Алексея Навального в своем твиттере. Отмечается, что ряженые избиратели вели себя спокойно, прошли процедуру регистрации, после чего проголосовали и опустили бюллетени в урны.

Напомним, тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат» 1 марта презентовал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Тогда глава государства также рассказал о других видах вооружений, которым, по словам президента, в мире нет аналогов.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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