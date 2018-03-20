В Петербурге водитель «Хаммера» открыл огонь по сотрудникам ГИБДД

В Приморском районе Санкт-Петербурга сегодня ночью произошла перестрелка. Водитель остановленного внедорожника выстрелил в сотрудника ГИБДД, а затем скрылся с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в два часа ночи на Коломяжском проспекте на съезде с моста через Черную речку, пишет «Фонтанка». «Хаммер» остановился по требованию, во время разговора с инспектором водитель выхватил пистолет и выстрелил, но промазал. В ответ страж порядка открыл огонь из табельного оружия.

Злоумышленник вскочил в автомобиль и скрылся. Погоня результатов не принесла. Когда водитель оторвался от преследования, он бросил «Хаммер».

В настоящее время полицейские выясняют, кому принадлежит внедорожник.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.03.18

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