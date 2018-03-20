Грипп сместил школьные каникулы в Петербурге и ряде регионов страны

Школьные каникулы в Санкт-Петербурге начнутся раньше запланированного – с 21 марта. Данное решение в городском комитете по образованию объяснили эпидемией гриппа. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал начать каникулы на пять дней раньше запланированного.

Кроме того, как передает телеканал «Санкт-Петербург», главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова подписала распоряжение о проведении специальных мероприятий. Решение связано с эпидемией ОРВИ, о начале которой объявили днем ранее.

По словам начальник отдела эпидемиологического надзора Ирины Чхинджерии, медорганизации получили рекомендации по усилению противоэпидемических мероприятия в больницах. Речь идет об ограничении посещения родственниками больных, введении масочного режима, усиление дезинфекционных мероприятий.

Согласно данным статистики, на этой неделе заболеваемость в Санкт-Петербурге превысила недельный эпидемиологический порог на 63,5%, большинство заболевших – дети младше 14 лет. За минувшую неделю только в Боткинскую больницу госпитализировали более 600 человек – такого не было с середины осени. Ситуация настолько серьезная, что всем школам рекомендуют закрыться на вынужденные каникулы.

Отметим также, что непростая ситуация с заболеваемостью ОРВИ сложилась и в других регионах РФ. Например, на экстренные меры уже пошли в Тульской области. За последние дни там заболели почти 7 тысяч человек, передает «РЕН ТВ». До конца марта занятий не будет и у сыктывкарских школьников. В больницу за неделю обратились свыше 3 тысячи жителей – и большая часть – это дети. А в Саратовской области число заболевших выросло почти на 18 тысяч – в трех районах уже наступили вынужденные каникулы. Карантин по гриппу и ОРВИ также ввели в школах и детсадах в Орловской, Пензенской и Иркутской областей.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 20.03.18

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