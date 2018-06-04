Пилот пассажирского лайнера заметил НЛО в небе над Петербургом

В небе над Санкт-Петербургом заметили неопознанный летающий объект, который разошелся с курсом летевшего из Северной столицы в Москву самолёта всего лишь на 1 км. После этого НЛО исчез, передает «Фонтанка».

Объект заметил пилот пассажирского лайнера вечером 3 июня. Он рассказал, что НЛО приблизился к самолёту на километр, когда воздушное судно находилось над Стрельной. О возможной помехе командир воздушного судна сообщил дежурному диспетчеру аэропорта «Пулково». Он рассказал, что аппарат завис на высоте в 1,5 км.

Предположительно, это был беспилотник, однако обнаружить его в небе над Петродворцовым районом и над Стрельней не смогли.

Стоит отметить, что с 1 июня небо над Петербургом и некоторыми районами Ленинградской области закрыто для всех гражданских беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов. В радиусе запрета оказалась территория на удалении в 110 км от шпиля Адмиралтейства. Решение принято из соображений безопасности в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.18

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