Таинственный НЛО завис в небе над Красноярском (ФОТО)

Жители Красноярска сфотографировали загадочный летающий объект. Похожий на НЛО овальный поблескивающий на солнце предмет был замечен у Черной сопки в Красноярске, сообщает издание ТВК. На снимке видно, что таинственный объект висит в воздухе за одной из скал.

Что за объект запечатлела камера смартфона, пока непонятно, в том числе и из-за плохого качества фотографий.

НЛО за сколой в небе над Красноярском, фото: tvk6.ru

По одной из версий, красноярцы сняли квадракоптер или мини-дирижабль, который проводил аэросъемку местности. Однако автор снимков настаивает, что он не слышал ни каких жужжащих звуков от беспилотного воздушного аппарата.

Напомним, год назад пилот пассажирского лайнера заметил НЛО в небе над Санкт-Петербургом. По его словам, НЛО приблизился к лайнеру на километр, когда воздушное судно находилось над Стрельной, после чего исчез. О возможной помехе командир воздушного судна сообщил диспетчеру аэропорта Пулково. Пилот отметил, что аппарат завис на высоте в 1,5 км. Предположительно, это был беспилотник, однако обнаружить его в небе над Петродворцовым районом и над Стрельней не смогли.

В марте 2017 житель Омска снял таинственный неопознанный объект в виде шара, пролетевший в небе над городом.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 24.06.19

Ямалец назвал главу Нового Уренгоя террористом и пообещал убить его топором (ФОТО). / России выставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ. / Куйвашев устроил показательную порку мусорным регоператорам после прямой линии с Путиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»