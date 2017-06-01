В небе над Снежинском засветился «сферический» НЛО

В южноуральской запретке заметили НЛО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Снежинска накануне снял на видео довольно странное явление – в небе над городом появился неопознанный летающий объект в виде сферы.

Судя по представленным кадрам, объект сферической формы не висит статично над землей, а постоянно меняет свое положение, пишет «Первый областной». Проходит еще всего несколько минут, и этот загадочный шар исчезает из зоны видимости объектива камеры.

«Смотрите на видео. Огромный НЛО в виде сферы над Снежинском. Снято в ночь на 1 июня 2017 года», – таким комментарием сопроводил свое видео автор.

Челябинск, Олег Кирьянов

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