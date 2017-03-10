Над Омском парил светящийся НЛО в виде шара (ВИДЕО) / «Пришельцы прилетели убрать снег с улиц», – шутят горожане

Публикации за 10.03.17

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Житель Омска заснял таинственный неопознанный объект в виде шара, пролетевший в небе над городом.

На видео можно увидеть круглый светящийся предмет, медленно парящий над котельной параллельно земле. Автора ролика Сергея Бочанова отверг версию о самолете, отметив, что объект двигался очень медленно.

В соцсетях часть комментаторов предположили, что НЛО «прилетело» убрать снег с улиц Омска. Другие горожане иронично заметили, что это мэр Вячеслав Двораковский «осматривал проблемные участки города».

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 10.03.17

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