NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 10.03.17

Над Омском парил светящийся НЛО в виде шара (ВИДЕО) / «Пришельцы прилетели убрать снег с улиц», – шутят горожане
скриншот видео в YouTube

Над Омском парил светящийся НЛО в виде шара (ВИДЕО) «Пришельцы прилетели убрать снег с улиц», – шутят горожане

Житель Омска заснял таинственный неопознанный объект в виде шара, пролетевший в небе над городом.

На видео можно увидеть круглый светящийся предмет, медленно парящий над котельной параллельно земле. Автора ролика Сергея Бочанова отверг версию о самолете, отметив, что объект двигался очень медленно.

В соцсетях часть комментаторов предположили, что НЛО «прилетело» убрать снег с улиц Омска. Другие горожане иронично заметили, что это мэр Вячеслав Двораковский «осматривал проблемные участки города».

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 10.03.17

Птичий грипп в Подмосковье отступает: снят карантин с одного из предприятий. / В Петербурге пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП. / В Югре нефтедобывающие предприятия оштрафованы за сжигание ПНГ. Сумма штрафов превысила 3 млн рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter