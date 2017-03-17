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Общество

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Публикации за 17.03.17

НЛО три ночи подряд патрулировал небо над Новосибирском (ВИДЕО

НЛО три ночи подряд патрулировал небо над Новосибирском (ВИДЕО

Житель Новосибирска снял в ночном небе над городом ярко светящийся неопознанный летающий объект. Видео, запечатлевшее висящий в воздухе НЛО, было выложено на видеохостинге Youtube.

Светящийся предмет засняли из дома, расположенного на улице Обская, сообщает FlashSiberia. По словам очевидцев, загадочный НЛО наблюдался в течение трех ночей подряд.

«Некоторые знакомые в разных местах города видели НЛО, начиная со второй половины февраля», «Я видела точно такой же объект ранним утром 9 декабря (есть фото)! Снимала в районе Шлюза… Объект просто висел в воздухе, но потом резко стал уходить вправо. На днях вечером (в сумерках) видела такой же объект на том же месте», «Я тоже видел это НЛО в начале января в поселке», – пишут комментаторы. Впрочем, некоторые из них высказывают версию, что горожане могли лицезреть банальный квадрокоптер.

Напомним, в начале марта житель Омска заснял таинственный неопознанный объект в виде шара, пролетевший в небе над городом. На видео можно увидеть круглый светящийся предмет, медленно парящий над котельной параллельно земле. Автора ролика Сергея Бочанова отверг версию о самолете, отметив, что объект двигался очень медленно.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 17.03.17

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