НЛО три ночи подряд патрулировал небо над Новосибирском (ВИДЕО

Публикации за 17.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/WOmM7Dk9E6M?rel=0">Video</a>

Житель Новосибирска снял в ночном небе над городом ярко светящийся неопознанный летающий объект. Видео, запечатлевшее висящий в воздухе НЛО, было выложено на видеохостинге Youtube.

Светящийся предмет засняли из дома, расположенного на улице Обская, сообщает FlashSiberia. По словам очевидцев, загадочный НЛО наблюдался в течение трех ночей подряд.

«Некоторые знакомые в разных местах города видели НЛО, начиная со второй половины февраля», «Я видела точно такой же объект ранним утром 9 декабря (есть фото)! Снимала в районе Шлюза… Объект просто висел в воздухе, но потом резко стал уходить вправо. На днях вечером (в сумерках) видела такой же объект на том же месте», «Я тоже видел это НЛО в начале января в поселке», – пишут комментаторы. Впрочем, некоторые из них высказывают версию, что горожане могли лицезреть банальный квадрокоптер.

Напомним, в начале марта житель Омска заснял таинственный неопознанный объект в виде шара, пролетевший в небе над городом. На видео можно увидеть круглый светящийся предмет, медленно парящий над котельной параллельно земле. Автора ролика Сергея Бочанова отверг версию о самолете, отметив, что объект двигался очень медленно.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 17.03.17

Свердловские власти признали митинг «против коррупции» антиконституционным (СКРИНЫ). / 240 кг еды принесли школьники в приют для животных (ВИДЕО). / Скоро на Земле останутся только карлики. Западные ученые о последствиях глобального потепления. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»