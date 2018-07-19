Эксперты заявили о подлинности видео, на котором запечатлен неопознанный летающий объект. Светящийся НЛО попал в объектив камеры видеонаблюдения в промышленной зоне Улан-Удэ еще в апреле. Он двигался со скоростью 180-220 км/час, а погода в тот день была безветренная. Запись была размещена в социальных сетях. Специалисты занялись анализом записи и сегодня объявили, что запись подлинная.

Эксперты подтвердили подлинность видео с НЛО в Улан-Удэ

«Во время обработки видео применяются разные режимы. Например, последние кадры где свет выглядит, как волны – это проверка в тепловом (инфракрасном) спектре. Чем теплей объект, тем он темней смотрится. По моей версии, это мини-НЛО или зонд (дрон) неземного происхождения», – рассказал создатель паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос, что же в действительности попало на видео, остаётся открытым. Как напоминает «Байкал-Daily», в начале июля некий летающий объект сняли на видео в небе над Улан-Удэнским дацаном на Верхней Берёзовке. Пользователи социальных сетей склоняются к тому, что кадр попал обычный вертолет.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 18.07.18

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