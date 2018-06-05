В больнице Петербурга медсестра едва не покалечила новорожденную

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства получения новорожденной девочкой травмы в одной из детских больниц города. Ребенок пострадал в результате неосторожных действий медсестры. Младенца 11 дней отроду перевели в другую больницу.

По информации городского управления Следственного комитета, инцидент случился накануне в больнице в Адмиралтейском районе. Медсестра запеленала девочку и собиралась положить ее в инкубатор для новорожденных, но задела головой малышки стенку кувеза. Ребенок получил травмы головы и в состоянии средней тяжести срочно перевезен в другую детскую больницу

По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщили в СКР.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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