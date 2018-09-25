В поликлинике Петербурга годовалой девочке проломили голову

В Санкт-Петербурге маленькая девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Повреждения малышка получила в детской поликлинике. Проводится проверка.

Инцидент произошел 24 сентября, сообщает местный портал 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ребенок получил травму головы в поликлинике № 51 на проспекте Космонавтов в Купчино.

Девочку на скорой помощи доставили в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова. Врачи диагностировали у маленькой пациентки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом теменной кости. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Полиция проводит проверку произошедшего. Устанавливаются обстоятельства, при которых пострадал ребенок.

Уточняется, что семья малышки считается благополучной и на учете в попечительских органах не состоит.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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