Главу карельского «Мемориала» снова задержали по делу о педофилии

Следователи возбудили новое уголовное дело против главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Правозащитника и историка заподозрили в педофилии. По словам пресс-секретаря карельского управления Следственного комитета РФ Виталия Коновалова, дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), передает «Интерфакс». Дмитриеву грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Правозащитник был задержан вечером 27 июня в карельском городе Олонец и помещен в СИЗО. Ряд СМИ сообщали, что Дмитриев якобы собирался уехать в Польшу, а в его машине был обнаружен чемодан с вещами, однако его дочь Екатерина Клодт опровергла эту информацию. Адвокат правозащитника Виктор Ануфриев сообщил, что Петрозаводский городской суд, возможно, в четверг, 28 июня, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева.

Член правления «Мемориала» Олег Орлов счел новое дело в отношении Дмитриева политическим преследованием. «Налицо факт политического преследования, – цитирует правозащитника агентство. – Уголовное дело возбуждено, потому что прокуратура не может остановиться».

Как сообщал «Новый День», 5 апреля текущего года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, а также по статье УК РФ о развратных действиях в отношении ребенка, но признал его виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, за что правозащитник получил 3 месяца ограничения свободы. Прокуратура требовала для 62-летнего Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Дмитриев свою вину отвергал.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение дело Дмитриева. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры, адвоката и родственницы приемной дочери Дмитриева.

Глава карельского «Мемориала» был арестован в своей квартире в Петрозаводске 13 декабря 2016 года. Следствие обвиняло его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Москва, Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Петрозаводск. Другие новости 28.06.18

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