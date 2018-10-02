Задержан директор музея, работавший с историком Дмитриевым. Его тоже заподозрили в педофилии

Карельское управление Следственного комитета РФ сообщило о расследовании уголовного дела в отношении двух мужчин, подозреваемых в надругательстве над подростком.

По версии следователей, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили «развратные действия в отношении несовершеннолетнего». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). Оба мужчины задержаны. В ближайшее время сыщики обратятся в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста. Позже республиканское управление СКР сообщило, что один из задержанных дал признательные показания.

В СКР не раскрывают имена подозреваемых. Однако, по данным местных СМИ, одним из них оказался директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин. Об этом, в частности, сообщает издание «Столица на Онего» со ссылкой на представителя Медвежьегорского районного суда. Имя второго задержанного не называется. По сведениям «Пятого канала», Колтырина и его приятеля подозревают в развращении 13-летнего подростка. Сегодня суд изберет задержанным меру пресечения.

Колтырин сотрудничал с главой карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историком Юрием Дмитриевым, которого также обвиняют в педофилии. Они изучали историю лесного урочища в Сандармохе, где в годы сталинских репрессий 1937-1938 годов были расстреляны более 9,5 тыс. человек. Дмитриев участвовал в раскопках захоронений репрессированных. В августе стало известно, что Российское военно-историческое общество собирается провести в Сандармохе раскопки, чтобы определить место возможного захоронения «узников финских концлагерей и погибших в боях с финскими оккупантами в 1941-1944 годах советских солдат». Дмитриев выступил против этой инициативы: по его мнению, это политически мотивированная попытка переписать историю.

В августе минкульт Карелии направил Колтырину письмо с просьбой подготовить обращение к РВИО, чтобы те «определили границы захоронения» в Сандармохе. Директор карельского музея выступил с критикой версии, согласно которой в Сандармохе могли быть захоронены жертвы финской оккупации. «Я-то понимаю, что здесь не могло быть расстрелов финских узников, – отмечал он в комментарии «Фонтанке.ру». – А что от меня зависит? Я всего лишь директор музея. Вы приехали – и уехали. А мне тут работать. Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева».

Как сообщал «Новый День», глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев был арестован в своей квартире в Петрозаводске в декабре 2016 года по делу о педофилии. Следствие обвиняло его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, а также по статье УК РФ о развратных действиях в отношении ребенка, но признал его виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья, за что правозащитник получил 3 месяца ограничения свободы. Прокуратура требовала для 62-летнего правозащитника 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Дмитриев свою вину отвергал.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение дело Дмитриева. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры, адвоката и родственницы приемной дочери Дмитриева.

27 июня Дмитриева вновь задержали. Правозащитника и историка заподозрили в педофилии. Дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Дмитриеву грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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