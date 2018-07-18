Позор пенсионной реформы: полиция провела массовые задержания в центре Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вечером в центре Санкт-Петербурга прошла несанкционированная уличная акция против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники стихийного шествия скандировали «Позор!», а полиция выхватывала из людского потока самых обычных граждан, которые попадались «правоохранителям» под руку.

Шествие, участники которого поднимали красные карточки организатором пенсионной реформы, проходило по Невскому проспекту в направлении Исаакиевского собора. Однако до церковной святыни добраться удалось единицам. Сотрудники полиции хватали прохожих и отправляли их в автозаки.

Ранее власти «северной столицы» не согласовали акцию против повышения пенсионного возраста, однако противники пенсионной реформы решили провести ее в форме «экскурсии» – без лозунгов и плакатов.

Завтра, 19 июля, Госдума намерена принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.07.18

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