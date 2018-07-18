российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 июля 2018, 23:20 мск

Новости Северо-Запад

Новости дня, Новости кратко

Позор пенсионной реформы: полиция провела массовые задержания в центре Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вечером в центре Санкт-Петербурга прошла несанкционированная уличная акция против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники стихийного шествия скандировали «Позор!», а полиция выхватывала из людского потока самых обычных граждан, которые попадались «правоохранителям» под руку.

Шествие, участники которого поднимали красные карточки организатором пенсионной реформы, проходило по Невскому проспекту в направлении Исаакиевского собора. Однако до церковной святыни добраться удалось единицам. Сотрудники полиции хватали прохожих и отправляли их в автозаки.

Ранее власти «северной столицы» не согласовали акцию против повышения пенсионного возраста, однако противники пенсионной реформы решили провести ее в форме «экскурсии» – без лозунгов и плакатов.

Завтра, 19 июля, Госдума намерена принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.07.18

«Закон против всех»: пенсионная ликвидация населения. / Госдума повысила НДС во втором чтении. / Депутат-единоросс опозорился, объявив «врагами народа» противников пенсионной реформы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

Правительства и думы всей тюменской «матрешки» официально одобрили повышение пенсионного возраста (ДОКУМЕНТЫ)

«Закон против всех»: пенсионная ликвидация населения

Депутат-единоросс опозорился, объявив «врагами народа» противников пенсионной реформы

Голосовали за Путина, надеялись на лучшую жизнь, но подохнем в нищете: читатели РИА «Новый День» о пенсионной реформе

Неожиданно: Счетная палата раскритиковала законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдуму бросили на спасение рухнувшего из-за пенсионной реформы рейтинга Путина

В Салехарде, где депутаты тайно проголосовали «за» реформу, пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста

Поддержали, но с оговорками: ещё один комитет Госдумы высказался за повышение пенсионного возраста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Видеорепортаж, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, пенсионная реформа,

Новости партнеров