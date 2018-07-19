Всех задержанных участников шествия против повышения пенсионного возраста выпустили из отделов полиции в ночь на 19 июля. Участников акции выпустили из 76 78 отделов.

Депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский рассказал в своем Telegram-канале, что 18 июля на Малой Садовой собралось несколько сотен человек, в какой-то момент ему показалось, что до тысячи, но, он полагает, что было, наверное, около 500. пишет он.

По словам народного избранника, стражи порядка задержали в общей сложности около 30 человек, часть из них отпустили сразу, других только глубокой ночью. В отношении некоторых задержанных были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным петербургских СМИ, среди задержанных были и подростки.

Полиция Петербурга выпустила всех митинговавших против пенсионной реформы

Как писал «Новый День», вечером 18 июля в центре Санкт-Петербурга прошла несанкционированная акция против повышения пенсионного возраста. Участники стихийного шествия скандировали «Позор!», а полиция выхватывала из людского потока самых обычных граждан, которые попадались «правоохранителям» под руку.

Шествие, участники которого поднимали красные карточки организаторам пенсионной реформы, проходило по Невскому проспекту в направлении Исаакиевского собора. Однако до церковной святыни добраться удалось единицам. Сотрудники полиции хватали прохожих и отправляли их в автозаки.

Ранее власти Петербурга не согласовали акцию против повышения пенсионного возраста, однако противники пенсионной реформы решили провести ее в форме «экскурсии» – без лозунгов и плакатов.

Сегодня, 19 июля, Госдума намерена принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.07.18

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