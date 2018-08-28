Эксперты ФАС назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком

Архангельское управление Федеральной антимонопольной службы посчитало маленькую грудь «физическим недостатком у женщин». Такая формулировка содержится в решении ведомства после жалобы на рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест».

Речь идет о рекламе, в которой изображалась женщина, измеряющая объем груди сантиметровой лентой. Подпись к изображению гласит: «У нас маленькие цены и много комплексов». На другом рекламном изображении компании женщина стояла спиной, сняв рубашку, надпись к фото гласила: «Дешевле, чем снять!».

По мнению заявителя, данная реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин, основана на эксплуатации сексуальности женского тела. Экспертный совет ведомства согласился с заявителем. Совет отметил, что такая реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола», указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

Антимонопольщики отметили, что материалы по первому плакату передадут в правоохранительные органы для возбуждения административного дела, по второму плакату истек срок давности – он был размещен более года назад.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 27.08.18

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