Никита Джигурда встал на защиту маленькой женской груди

Никита Джигурда поднял вопрос маленькой женской груди. Он опубликовал видео в Instagram, в котором призвал девушек «не париться».

«Поднимаю вопрос маленькой женской груди, – говорит Джигурда. – И о том, что это «недостаток природы», и о том, что нужно пластические операции делать. Я хочу сказать: великие женщины обладали маленькой грудью и не комплексовали: и Мила Йовович, и Кира Найтли – сегодняшнее тому подтверждение».

Артист заявил, что пластические операции по увеличению груди женщины делают из-за неуверенности в себе. При этом истинная любовь мужчины не зависит от размера женских прелестей.

«Поэтому не парьтесь и совершенствуйте себя. Вы – богини. С большой, с маленькой грудью или без груди – по фиг. Главное – любовь», – заключил Джигурда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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