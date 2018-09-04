Внушительная грудь «королевы рэпа» выскочила из платья во время концерта

Рэперша Ники Минаж случайно засветила грудь во время выступления перед 50-ти тысячной толпой. Певица ничуть не смутилась и спрятала прелести обратно в платье. В Сети считают, что оголение было спланировано.

35-летняя Ники Минаж стала первой рэпершей-хэдлайнером фестиваля Made In America. Платье актрисы было настолько тесным, что внушительная грудь в один момент вырвалась на свободу.

Видео казуса разлетелось по соцсетям. Пользователи усомнились в том, что это случайность, и предположили, что Ники специально надела мини-платье и позволила 50-ти тысячам зрителей увидеть ее соски.

Дело в том, что 2018 год стал не самым лучшим в карьере Минаж. Она даже отменила тур по Северной Америке, так как билеты на концерты плохо продавались. По всей видимости, певица решила заманить публику, доказав, что на ее выступлениях есть на что посмотреть.

Филадельфия, Служба информации РИА «Новый День»

Филадельфия. Другие новости 31.08.18

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