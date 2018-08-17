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Пятница, 17 августа 2018, 13:38 мск

Новости Бульварное чтиво

Волочкова выставила голую грудь на всеобщее обозрение

Фото: www.instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова не перестает радовать своих подписчиков откровенными снимками. В этот раз звезда решила пойти дальше и отказалась даже от микробикини, которое она называет купальником, и опубликовала пост с голой грудью.

В настоящее время балерина отдыхает на греческом острове Корфу. Стоит отметить, что Волочкова давно не выкладывала снимки, на которых она предстает в своей коронной позе – поперечном шпагате.

Танцовщица решила опубликовать снимок пооткровеннее и сфотографировалась топлесс. Впрочем, Волочкова немного подретушировала снимок, чтобы он не был удален службой поддержки Instagram. Кроме того, балерина закрыла возможность комментировать пост.

Анастасия Волочкова опубликовала фото с голой грудью

Волочкова не раз говорила, что все ее формы даны ей природой, а стройность – результат ежедневных тренировок. Балерина утверждает, что даже не думала о том, чтобы воспользоваться услугами пластических хирургов

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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