Волочкова выставила голую грудь на всеобщее обозрение

Анастасия Волочкова не перестает радовать своих подписчиков откровенными снимками. В этот раз звезда решила пойти дальше и отказалась даже от микробикини, которое она называет купальником, и опубликовала пост с голой грудью.

В настоящее время балерина отдыхает на греческом острове Корфу. Стоит отметить, что Волочкова давно не выкладывала снимки, на которых она предстает в своей коронной позе – поперечном шпагате.

Танцовщица решила опубликовать снимок пооткровеннее и сфотографировалась топлесс. Впрочем, Волочкова немного подретушировала снимок, чтобы он не был удален службой поддержки Instagram. Кроме того, балерина закрыла возможность комментировать пост.

Волочкова не раз говорила, что все ее формы даны ей природой, а стройность – результат ежедневных тренировок. Балерина утверждает, что даже не думала о том, чтобы воспользоваться услугами пластических хирургов

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.18

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