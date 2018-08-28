В Петербурге банда подростков избивает и грабит горожан

Жители Санкт-Петербурга рассказывают о серии нападений банды подростков на прохожих. Жертвами отморозков стали более десяти человек. По данным местных СМИ, в правоохранительные органы поступило 16 заявлений о противоправных действиях группы молодых людей.

О нападениях подростков очевидцы рассказывают в социальных сетях. По их словам, одно из нападений произошло 24 августа в Таврическом саду. Около 20 молодых людей напали на мужчину. Злоумышленники сломали петербуржцу челюсть и забрали его вещи. «Попыталась их сфотографировать, но мне в весьма нецензурной форме, замахиваясь бутылкой, разбитой об урну, сказали убрать телефон», – рассказывает свидетельница происшествия.

В тот же день несовершеннолетние бандиты отправились на Кирочную улицу, где напали на молодого человека, придравшись к его татуировкам. Кроме того, есть сообщения о том, что малолетние отморозки разгромили киоск в том же районе и избили на остановочном комплексе пожилую женщину.

«Ребята были неадекватны – то ли пьяны, то ли под действием каких-то наркотических средств. Они кричали что-то оскорбительное в адрес всех подряд и нарывались на конфликт. Потом, как ураган, стали громить, ломать», – рассказал один из очевидцев. Как передает РИА «Новости», никому из нападавших нет 18 лет. При этом сотрудники полиции знают в лицо практически каждого, поскольку в отделении они частые гости.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 28.08.18

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