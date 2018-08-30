В Петербурге по подозрению в избиении прохожих задержали трех подростков

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовных дел о нападениях на граждан группы подростков задержан третий подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе СКР, дела возбуждены по статьям «побои» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст.116, п.«д» ч.2 ст.112 УК РФ).

По данным следствия, вечером 24 августа группа несовершеннолетних около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что в качестве подозреваемых были задержаны два 17-летних не работающих и не учащихся местных жителя, один из которых ранее судим за кражу. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан еще один не работающий и не учащийся 17-летний местный житель. Решается вопрос об их аресте и предъявлении им обвинения.

В августе 2017 года следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело в отношении задержанных подростков, на тот момент содержащихся под стражей, и их 11 соучастников, обвиняемых в серии грабежей и разбоев, было направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Однако судом мера пресечения обвиняемым была изменена на домашний арест.

Следователи провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших, а также электронные носители, одежду злоумышленников и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и иных эпизодов, а также ведут розыск соучастников.

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу обращается ко всем свидетелям, очевидцам, а также потерпевшим от действий злоумышленников, владеющим важной для расследования уголовных дел информацией, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (812) 579-01-17, 8 (812) 579-04-35.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 30.08.18

В США утонул российский турист. / Имидж всесильного царя рухнул: народ не простит Путину слабости. / ФАС взялась за «Победу»: создает трудности для пассажиров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»