В Петербурге юный студент и разнорабочий забили насмерть прохожего

В Санкт-Петербурге по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СКР совместно с полицейскими по подозрению в совершении этого преступления задержали 17-летнего учащегося колледжа и 20-летнего разнорабочего.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, жестоко избили ранее не знакомого им 32-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Решается вопрос об аресте злоумышленников и предъявлении им обвинения.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что в Северной столице орудует банда подростков. Тинейджеры жестоко избивали прохожих и забирали у них ценные вещи. По данным следствия, вечером 24 августа группа несовершеннолетних около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы, медики оказали им необходимую помощь.

В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что в качестве подозреваемых были задержаны трое несовершеннолетних. В августе 2017 года следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело в отношении задержанных подростков, на тот момент содержащихся под стражей, и их 11 соучастников, обвиняемых в серии грабежей и разбоев, было направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Однако судом мера пресечения обвиняемым была изменена на домашний арест.

Следователи провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших, а также электронные носители, одежду злоумышленников и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и иных эпизодов, а также ведут розыск соучастников.

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу обращается ко всем свидетелям, очевидцам, а также потерпевшим от действий злоумышленников, владеющим важной для расследования уголовных дел информацией, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (812) 579-01-17, 8 (812) 579-04-35.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 04.09.18

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