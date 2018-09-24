Финская полиция задержала россиянина по делу об отмывании денег

В Финляндии задержали гражданина России. В посольстве РФ уточнили, что речь идет о деле об отмывании денег, однако данные россиянина не разглашаются в интересах следствия.

«Поддерживаем с полицией рабочий контакт. Задержанный российский гражданин имеет возможность связаться с нами. В случае необходимости, окажем ему консульское содействие», – сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Финляндии.

Как стало известно ранее, на юго-западе Финляндии, в районе города Турку, были задержаны два человека в рамках дела об отмывании денег. Арестованных также подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также использовании нелегальной рабочей силы.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 24.09.18

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