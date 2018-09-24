Польша покажет свою независимость от РФ строительством опасного морского канала

Польша намерена построить морской канал, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Такое заявление сделал лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Польскому радио.

По его словам, новый объект призван продемонстрировать широкой общественности, что времена, когда Россия диктовала полякам, как распоряжаться своей территорией, прошли. «Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства», – приводит слова Качиньского ТАСС.

Так, из планов Варшавы следует, что строительство пересекающего Балтийскую косу канала начнется уже в текущем году, а завершится в 2022 году. По оценкам экспертов, возведение канала протяженностью 1,3 км и глубиной 5 метров обойдется Польше в $220 млн. Канал соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом.

Россия считает, что строительство данного канала может обернуться экологическими проблемами, но в Варшаве утверждают, что эти аргументы можно «обойти стороной» в текущей геополитической ситуации.

Как писал «Новый День», польские власти в последнее время широко муссируют тему «русской военной угрозы». На этом фоне Варшава заявила о желании и готовности разместить на территории Польши постоянные военные базы США и даже возвести всю необходимую для их существования инфраструктуру за собственный счет.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 24.09.18

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