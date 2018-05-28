Польша готова заплатить за американскую милитаризацию до 2 млрд долларов

Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов за создание на территории Польши постоянной военной базы США, пишет Onet со ссылкой на документы военного ведомства. «Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 млрд долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», – говорится в документах.

Власти Польши готовы «разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США». По данным издания, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и в конгресс США.

В приложении к документу размещены карты Польши с указанием возможных мест размещения базы, транспортных узлов и уже существующих военных объектов. Член Европарламента и бывший замминистра обороны Польши Януш Земке в разговоре с Onet подверг критике документ, указав, что он не должен был быть опубликован в открытом доступе. «Это очень непрофессионально», – подчеркнул он.

Как напоминает РИА «Новости», ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. В свою очередь, Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 27.05.18

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