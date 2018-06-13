Варшава вновь призвала США разместить в Польше постоянные военные базы

Варшава считает необходимым разместить на территории страны постоянные военные базы США и всесторонне стремится к этому. Такое заявление в эфире Польского радио сделал министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, это стремление объясняется желанием сделать отношения в рамках Североатлантического альянса (НАТО) «как можно крепче». Он также подчеркнул, что «без США нет и НАТО». Блащак рассказал, что для своей безопасности Польша намерена увеличить численность армии и приобрести новейшее вооружение, модернизировать военную инфраструктуру и построить новые базы.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов за создание на территории Польши постоянной военной базы США. «Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 млрд долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», – говорится в документах.

Власти Польши готовы «разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США». В документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и в конгресс США.

В приложении к документу размещены карты Польши с указанием возможных мест размещения базы, транспортных узлов и уже существующих военных объектов. Член Европарламента и бывший замминистра обороны Польши Януш Земке в разговоре с Onet подверг критике документ, указав, что он не должен был быть опубликован в открытом доступе. «Это очень непрофессионально», – подчеркнул он.

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. В свою очередь, Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 13.06.18

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