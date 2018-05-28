Лавров: Москва готова отреагировать на приближение НАТО к российским границам

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал на новость о расширении НАТО – создании постоянной военной базы США на территории Польши. «Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО», – сказал дипломат, передает Infox.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Варшава готова заплатить до $2 млрд за создание на территории Польши постоянной военной базы США. «Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 млрд долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», – говорилось в публикации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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