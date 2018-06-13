Норвегия хочет удвоить число размещенных у себя морпехов США

Власти Норвегии заявили о намерении продлить на 5 лет программу норвежско-американского военного сотрудничества. Кроме того, Осло желает удвоить корпус морской пехоты США, доведя число американских военнослужащих до 700 человек. При этом часть из них предлагается перевести в губернию Трумс недалеко от границы с Россией. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства королевства.

В рамках действующей программы о взаимодействии Вашингтона и Осло в начале 2017 года на западе королевства были размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США. «Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Трёнделаг и Сетермоене в провинции Трумс», – говорится в сообщении.

В правительстве также пояснили, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок, передает РИА «Новости». «Оборона Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса», – заявил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен.

Как писал «Новый День», о желании увеличить военное присутствие американцев у себя в стране также заявила Польша. Варшава считает необходимым разместить на территории страны постоянные военные базы США и всесторонне стремится к этому. Такое заявление в эфире Польского радио сделал министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, это стремление объясняется желанием сделать отношения в рамках Североатлантического альянса (НАТО) «как можно крепче». Он также подчеркнул, что «без США нет и НАТО». Блащак рассказал, что для своей безопасности Польша намерена увеличить численность армии и приобрести новейшее вооружение, модернизировать военную инфраструктуру и построить новые базы.

Варшава готова заплатить до 2 млрд долларов за создание на территории Польши постоянной военной базы США.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 13.06.18

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