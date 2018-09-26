Петербургу угрожает сильное наводнение: закрыты шлюзы дамбы

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыты все затворы дамбы, сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В организации отметили, что затворы были закрыты в 11:24 мск. Сегодня, 26 сентября, в Петербурге из-за ливней и усиления порывов юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 м/с ожидается значительное повышение уровня воды в Неве. По данным КЗС, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы прогнозируется в среду в 22:00-24:00 мск и составит 85-191 см, что квалифицируется как «опасное наводнение».

Также сообщается, что движение судов по Кронштадтскому фарватеру временно остановлено. Планируется, что затворы дамбы будут открыты в ночь на четверг, 27 сентября в случае изменения погодных условий.

Ранее в городском управлении МЧС предупредили о сильных дождях и штормовом ветре в Петербурге 26 сентября.

Стоит отметить, что из-за закрытия дамбы петербургский порт не сможет вовремя покинуть норвежский пассажирский лайнер Viking Sun. Согласно расписанию, он должен пройти через шлюзы дамбы сегодня в 18:00.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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