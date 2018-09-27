Шторм в Петербурге: дамбу открыли, но пирсы и причалы еще подтоплены

Санкт-Петербург миновала угроза наводнения, затворы дамбы были полностью открыты к пяти часам утра четверга, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Северной столицы. Задержанные в порту из-за закрытия шлюзов пассажирские и грузовые суда ночью прошли по Кронштадтскому фарватеру. В администрации КЗС также отметили, что сегодня в городе сохранится штормовая погода, порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 24 м/с.

По состоянию на утро, в городе на Неве подтоплений жилых зданий, сооружений, представляющих культурную и социальную значимость, не отмечено. Спасатели зафиксировали лишь подтопление пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части, отметили в городском управлении МЧС.

Добавим, что сильный ветер, бушевавший накануне в Петербурге, ломал деревья и ронял дорожные знаки. Все последствия непогоды уже ликвидированы.

Как сообщал «Новый День», из-за угрозы наводения все затворы петербургской дамбы были закрыты накануне в 11:24 мск. Ранее в городском главке МЧС предупредили о сильных дождях и штормовом ветре в Санкт-Петербурге 26 сентября.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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