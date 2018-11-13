Без срока давности: СКР возобновил расследование убийства Игоря Талькова

Главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела по п.п. «б,д» ст. 102 УК РСФСР по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

В СКР уточнили, что в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Талькова по неосторожности, т.е. по признакам преступления предусмотренного ст.106 УК РСФСР. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в государство Израиль. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст. 195 УПК РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание). Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве также добавили, что после допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела в соответствии со ст. 42 УПК РФ.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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