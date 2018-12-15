Выборы губернатора Санкт-Петербурга: Беглов и Албин могут стать конкурентами

Накануне выборов губернатора Петербурга, которые пройдут в сентябре 2019 года, жителей северной столицы волнует вопрос, как успеет за девять месяцев проявить себя временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов, и сможет ли укрепить свои позиции самый заметный из питерских вице-губернаторов Игорь Албин.

Как отмечает «Правда.ру», согласно проведенному опросу, чиновников даже признают потенциальными конкурентами на пост губернатора Санкт-Петербурга. Так, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, за Беглова проголосовали бы 16% опрошенных, а за Албина – 9%. Но прежде чем оценивать их шансы, следует напомнить о том, чем успели отметиться вице- и врио губернатора в северной столице.

Источник: pravda.ru

Бывший глава Костромской области Игорь Албин появился в Петербурге в 2014 году. Вице-губернатор, в первую очередь, запомнился горожанам своей активной работой на петербургской стройке века – сооружении стадиона на Крестовском острове. Албин взял забуксовавший проект под свой личный контроль, буквально ночевал на объекте и своего добился – стадион сдали вовремя, а все нарекания со стороны FIFA были устранены.

Кроме того, Албин курирует работу без малого десятка комитетов Смольного – под его контролем и ведомство, защищающее памятники истории и культуры Петербурга, и комитет по тарифам, и, конечно, строительный блок. Албин регулярно встречается с обманутыми дольщиками и представителями строительных компаний, которым, в случае срыва сроков сдачи объектов, от вице-губернатора достаются далеко не благодарственные грамоты.

Александра Беглова исполняющим обязанности губернатора Петербурга президент России Владимир Путин назначил в октябре. Государственный служащий с солидным стажем Беглов имеет репутацию эффективного антикризисного менеджера. Еще осенью эксперты в один голос заявляли, что Беглов точно знает, как использовать доверие главы государства и наверняка соберет вокруг себя команду профессионалов. Прошло немного времени, и петербуржцы видят, что врио губернатора действительно взялся за работу, при этом решил копнуть глубоко, и начал с петербургского метро.

Подземку в Петербурге, как известно, строит «Метрострой». Также известно, что у компании есть проблемы с освоением выделяемых городом средств и, следовательно, со своевременной сдачей в эксплуатацию станций. Беглов решил навести порядок в этой сфере – Смольный намерен выкупить основной пакет акций «Метростроя», чтобы лучше контролировать строительство подземки. По мнению экспертов, решение проблем метрополитена станет проще, когда «Метрострой» будет контролироваться городом.

Кроме того, Беглов уже распорядился урезать финансирование «Метростроя» на следующий год – зачем давать деньги компании, которая все равно не успевает их тратить? Это решение врио губернатора петербуржцы также поддержали.

Более активная, «драйвовая» власть – это, признаются горожане, после семи лет спокойной жизни с Георгием Полтавченко именно то, что нужно Петербургу. Сейчас в Северной столице есть, по меньшей мере, два политика, такую власть олицетворяющих.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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